В США рассказали о блокировке активов РФ на сотни миллионов долларов

Вашингтон заблокировал российские активы в США на сотни миллионов долларов. Это произошло в рамках санкционного давления на Москву.
О заморозке стало известно из текста вступительного слова зам главы Минфина Сигалы Манделкер, текст был подготовлен к слушаниям в банковском комитете американского Сената Конгресса.
Стоит отметить, что на них обсуждается санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы. Автор вступительного слова курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.
В слове Манделкер также отмечается, что поступки Минфина "имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах".
Ранее "Правда.Ру" писала, Белый дом предупредил: 22 августа будут введены новые санкции в отношении РФ. Причиной назван инцидент в Солсбери. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что это объявление экономической войны. Значит, реакция должна быть соответствующей: методы могут быть экономическими или политическими.
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