Власти Новой Зеландии отложили введение платы с фермеров за выбросы парниковых газов

Новая Зеландия отменила планы по установлению тарифов на выбросы в сельском хозяйстве

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новая Зеландия отказалась от планов по установлению тарифов на выбросы в сельском хозяйстве. Об этом сообщает Reuters.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Новой Зеландии, где проживает 5 миллионов человек, насчитывается около 10 миллионов голов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец. Почти половина всех выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство (в основном биогенного метана).

Ранее правительством был представлен план взимания платы с фермеров за выбросы парниковых газов с конца 2025 года. И даже за метан, образующийся при отрыжке овец и крупного рогатого скота. Однако фермеры заявили, что введение этих тарифов сделает их бизнес убыточным.

В то же время новозеландское правительство будет следовать своим обязательствам по борьбе с изменением климата. Планируется найти другие способы сокращения выбросов парниковых газов.