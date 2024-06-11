Власти Новой Зеландии отложили введение платы с фермеров за выбросы парниковых газов

Новая Зеландия отказалась от планов по установлению тарифов на выбросы в сельском хозяйстве. Об этом сообщает Reuters.
В Новой Зеландии, где проживает 5 миллионов человек, насчитывается около 10 миллионов голов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец. Почти половина всех выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство (в основном биогенного метана).
Ранее правительством был представлен план взимания платы с фермеров за выбросы парниковых газов с конца 2025 года. И даже за метан, образующийся при отрыжке овец и крупного рогатого скота. Однако фермеры заявили, что введение этих тарифов сделает их бизнес убыточным.
В то же время новозеландское правительство будет следовать своим обязательствам по борьбе с изменением климата. Планируется найти другие способы сокращения выбросов парниковых газов.
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