Евросоюз ведёт переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа

Чиновники Евросоюза и правительства европейских стран в настоящее время активно ведут переговоры с украинскими представителями о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину на 2025 год.
Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, одним из вариантов продолжения транзита, который обсуждается, является закупка газа в Азербайджане с последующей транспортировкой по российским газопроводам через украинскую территорию.
Такой подход исключает зависимость от приобретения газа у Российской Федерации, поставщика энергоносителей, от которого Евросоюз стремится постепенно отказаться, уточняет агентство.
Желание сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз видит его как важный фактор поддержки украинской экономики.
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