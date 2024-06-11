Евросоюз ведёт переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа

Bloomberg: ЕС пытается продлить соглашение о транзите российского газа через Украину

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чиновники Евросоюза и правительства европейских стран в настоящее время активно ведут переговоры с украинскими представителями о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину на 2025 год.

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Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, одним из вариантов продолжения транзита, который обсуждается, является закупка газа в Азербайджане с последующей транспортировкой по российским газопроводам через украинскую территорию.

Такой подход исключает зависимость от приобретения газа у Российской Федерации, поставщика энергоносителей, от которого Евросоюз стремится постепенно отказаться, уточняет агентство.

Желание сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз видит его как важный фактор поддержки украинской экономики.