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Евросоюз ведёт переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа

Bloomberg: ЕС пытается продлить соглашение о транзите российского газа через Украину

0:54
Экономика

Чиновники Евросоюза и правительства европейских стран в настоящее время активно ведут переговоры с украинскими представителями о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину на 2025 год.

Bloomberg: ЕС пытается продлить соглашение о транзите российского газа через Украину
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, одним из вариантов продолжения транзита, который обсуждается, является закупка газа в Азербайджане с последующей транспортировкой по российским газопроводам через украинскую территорию.

Такой подход исключает зависимость от приобретения газа у Российской Федерации, поставщика энергоносителей, от которого Евросоюз стремится постепенно отказаться, уточняет агентство.

Желание сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз видит его как важный фактор поддержки украинской экономики. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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