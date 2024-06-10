Турция определилась? МИД прокомментировал возможное вступление Турции в БРИКС

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Захарова о желании Турции вступить в альянс с РФ: двери в БРИКС не являются закрытыми

0:48
Экономика

Двери для вступления в БРИКС остаются открытыми, и уже более 30 стран выразили желание наладить сотрудничество с этим объединением.

Захарова о желании Турции вступить в альянс с РФ: двери в БРИКС не являются закрытыми
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передаёт NEWS.ru.

Захарова сделала это заявление в ответ на слова главы турецкого МИД Хакана Фидана, который во время визита в Китай сообщил, что Турция планирует обсудить возможность присоединения к БРИКС.

Фидан добавил, что эта тема будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде.

Представитель российского МИД отметила, что интерес к БРИКС растёт по всему миру. Она подчеркнула, что Россия с уважением относится к выбору каждой страны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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