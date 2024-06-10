Турция определилась? МИД прокомментировал возможное вступление Турции в БРИКС

Двери для вступления в БРИКС остаются открытыми, и уже более 30 стран выразили желание наладить сотрудничество с этим объединением.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передаёт NEWS.ru.
Захарова сделала это заявление в ответ на слова главы турецкого МИД Хакана Фидана, который во время визита в Китай сообщил, что Турция планирует обсудить возможность присоединения к БРИКС.
Фидан добавил, что эта тема будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде.
Представитель российского МИД отметила, что интерес к БРИКС растёт по всему миру. Она подчеркнула, что Россия с уважением относится к выбору каждой страны.
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