USA TODAY: "Зеленая" энергия пользуется спросом в американских городах

Коммунальные службы США запускают виртуальные электростанции

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Виртуальные электростанции, или VPP — Virtual Power Plants, проводят распределение электричества между потребителями и резервируют излишки, используя их для компенсации суточных спадов.

Фото: The U.S. National Archives is licensed under Public Domain

Программное обеспечение VPP, созданное на основе технологий машинного обучения, может спрогнозировать спады производства и пики потребления, оптимизируя движение энергии внутри системы.

На деле виртуальная электростанция напоминает биржу продавцов и покупателей электроэнергии. Производители продают, а потребители пользуются "зеленой" энергией.

В Америке, где часты пожары, оползни, ураганы, штормы, это актуально. Производители устанавливают батареи в соответствии с новой программой, предложенной местной коммунальной службой. Взамен коммунальная компания получает доступ к энергии, содержащейся в этих батареях, для подачи в свою сеть, и за каждое использование выплачивает вознаграждение.

Цель программы запуска VPP— обеспечить 100% чистую энергию к 2035 году. В настоящее время в Соединенных Штатах развернуто от 30 до 60 гигаватт виртуальных электростанций. Министерство энергетики заявляет, что мощность может утроиться в ближайшее время.

Каждый дом, предприятие или община могут вырабатывать электроэнергию самостоятельно. В рамках программы клиентам выплачивается до 2500 долларов за регистрацию бытовой батареи. Компания также предлагает цифровую платформу, с помощью которой жители или управляющие недвижимостью могут определять, когда наступает пик потребления энергии, а также координировать работу интеллектуальных приборов и многое другое. Об этом пишет USA TODAY.