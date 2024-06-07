USA TODAY: "Зеленая" энергия пользуется спросом в американских городах

Виртуальные электростанции, или VPP — Virtual Power Plants, проводят распределение электричества между потребителями и резервируют излишки, используя их для компенсации суточных спадов.
Программное обеспечение VPP, созданное на основе технологий машинного обучения, может спрогнозировать спады производства и пики потребления, оптимизируя движение энергии внутри системы.
На деле виртуальная электростанция напоминает биржу продавцов и покупателей электроэнергии. Производители продают, а потребители пользуются "зеленой" энергией.
В Америке, где часты пожары, оползни, ураганы, штормы, это актуально. Производители устанавливают батареи в соответствии с новой программой, предложенной местной коммунальной службой. Взамен коммунальная компания получает доступ к энергии, содержащейся в этих батареях, для подачи в свою сеть, и за каждое использование выплачивает вознаграждение.
Цель программы запуска VPP— обеспечить 100% чистую энергию к 2035 году. В настоящее время в Соединенных Штатах развернуто от 30 до 60 гигаватт виртуальных электростанций. Министерство энергетики заявляет, что мощность может утроиться в ближайшее время.
Каждый дом, предприятие или община могут вырабатывать электроэнергию самостоятельно. В рамках программы клиентам выплачивается до 2500 долларов за регистрацию бытовой батареи. Компания также предлагает цифровую платформу, с помощью которой жители или управляющие недвижимостью могут определять, когда наступает пик потребления энергии, а также координировать работу интеллектуальных приборов и многое другое. Об этом пишет USA TODAY.
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