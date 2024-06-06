Россиянам рассказали об инвестиционных тенденциях

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Эксперт: россияне всё чаще инвестируют в жильё

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Экономика

Российские граждане всё чаще предпочитают вкладывать свой капитал в недвижимость, отказываясь от хранения средств в иностранной валюте.

Эксперт: россияне всё чаще инвестируют в жильё
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Об этом рассказала директор управления элитной недвижимости в компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова в беседе с "Газетой.Ru".

По словам Раджабовой, в 2024 году многие граждане предпочли избавиться от валюты из-за отсутствия ожидаемых значительных колебаний курсов. Они предпочитают конвертировать свои сбережения в рубли и направлять их в инвестиции в жилую недвижимость, считая этот метод более надёжным и выгодным. 

Стоит отметить, что продавцы жилья постепенно отказываются от номинирования цен в долларах и евро.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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