Россиянам рассказали об инвестиционных тенденциях

Эксперт: россияне всё чаще инвестируют в жильё

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские граждане всё чаще предпочитают вкладывать свой капитал в недвижимость, отказываясь от хранения средств в иностранной валюте.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Об этом рассказала директор управления элитной недвижимости в компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова в беседе с "Газетой.Ru".

По словам Раджабовой, в 2024 году многие граждане предпочли избавиться от валюты из-за отсутствия ожидаемых значительных колебаний курсов. Они предпочитают конвертировать свои сбережения в рубли и направлять их в инвестиции в жилую недвижимость, считая этот метод более надёжным и выгодным.

Стоит отметить, что продавцы жилья постепенно отказываются от номинирования цен в долларах и евро.