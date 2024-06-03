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Цены на клубнику в России подскочили: кто решил заработать на потребителях

ФАС совместно с Минсельхоз будет разбираться, почему повысились цены на клубнику

0:56
Экономика

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, оснований для резкого повышения цен на клубнику не было. Она отметила, что это напоминает спекуляцию.

Клубника достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах в весенне-летний период. Особенно это актуально для юга России, куда едут отдыхать туристы с северных и центральных регионов, где природные условия порой мешают наладить бесперебойное производство. 

Совместно с ФАС минсельхоз будет разбираться с ситуацией. Если кто-то решил заработать на потребителях, тот будет привлечен к ответственности. 

На фоне весенних заморозков цены выросли на 20% в течение года. Средний показатель за 1 кг ягод составил 588 рублей. Однако похолодание, внезапно наступившее в мае, не оказало существенного влияния на урожай ягоды.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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