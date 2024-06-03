Цены на клубнику в России подскочили: кто решил заработать на потребителях

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, оснований для резкого повышения цен на клубнику не было. Она отметила, что это напоминает спекуляцию.
Клубника достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах в весенне-летний период. Особенно это актуально для юга России, куда едут отдыхать туристы с северных и центральных регионов, где природные условия порой мешают наладить бесперебойное производство.
Совместно с ФАС минсельхоз будет разбираться с ситуацией. Если кто-то решил заработать на потребителях, тот будет привлечен к ответственности.
На фоне весенних заморозков цены выросли на 20% в течение года. Средний показатель за 1 кг ягод составил 588 рублей. Однако похолодание, внезапно наступившее в мае, не оказало существенного влияния на урожай ягоды.
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.