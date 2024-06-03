Цены на клубнику в России подскочили: кто решил заработать на потребителях

ФАС совместно с Минсельхоз будет разбираться, почему повысились цены на клубнику

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, оснований для резкого повышения цен на клубнику не было. Она отметила, что это напоминает спекуляцию.

Клубника достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах в весенне-летний период. Особенно это актуально для юга России, куда едут отдыхать туристы с северных и центральных регионов, где природные условия порой мешают наладить бесперебойное производство.

Совместно с ФАС минсельхоз будет разбираться с ситуацией. Если кто-то решил заработать на потребителях, тот будет привлечен к ответственности.

На фоне весенних заморозков цены выросли на 20% в течение года. Средний показатель за 1 кг ягод составил 588 рублей. Однако похолодание, внезапно наступившее в мае, не оказало существенного влияния на урожай ягоды.