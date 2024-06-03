Fox Business: Спрос на жилье в Америке снизился на фоне повышения процентных ставок

Резкий рост процентных ставок в США привел к снижению количества заявок на ипотеку

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на ипотечные кредиты в США снижается из-за повышения процентных ставок в мае. Количество заявок на покупку жилья уменьшилось - за май снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет издание Fox Business.

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Данные показали, что средняя ставка по популярному 30-летнему кредиту выросла до 7,05%. Спрос на рефинансирование уменьшился на 14% по сравнению с предыдущей неделей.

Экономисты прогнозируют, что ставки по ипотечным кредитам будут оставаться высокими в течение большей части 2024 года и что они начнут снижаться только после того, как Федеральная резервная система начнет снижать ставки. Даже в этом случае процентные ставки вряд ли вернутся к минимумам, наблюдавшимся во время пандемии.