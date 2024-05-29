Эксперт Павел Неумывакин рассказал о возможности поднятия ключевой ставки и самых выгодных вкладах для россиян

Эксперт Неумывакин: повышение ставки ЦБ до 17-18% является ожидаемым решением

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов выразил уверенность в том, что экономика России "годами" будет существовать при двухзначной ставке ЦБ. В текущих условиях, по его мнению, стоило бы повысить ставку до 17-18%, чтобы заякорить инфляционные ожидания.

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Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин в беседе с NewsInfo.Ru обсудил возможность поднятия ключевой ставки, а также прогнозы и самые выгодные вклады для россиня.

Он отметил, что повышение ставки ЦБ до 17-18% является ожидаемым решением, поскольку результаты апреля показали, что ставка 16% не способствует снижению инфляции, которая в апреле оказалась выше, чем в марте. Предварительные данные по маю также не указывают на сокращение инфляции.

Неумывакин заявил, что Центральный банк изменил свои ожидания относительно ставки. Изначально предполагалось, что ставка 16% продержится до конца лета и начнёт снижаться, но последний прогноз показывает, что ставка сохранится до конца года. Возможно, снижение начнётся только в конце года.

По мнению Неумывакина, самые выгодные вклады сейчас — это вклады до конца года, до декабря, поскольку ставка ЦБ останется высокой.

"Соответственно, совершенно спокойно на полгода можно размещать средства. Вряд ли ставка поднимется ещё больше. Пока это всё-таки не ожидаемо. А процентная ставка 16-17% годовых до 1 января 2025 представляется очень комфортной", — заключил эксперт.