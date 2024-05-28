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Юрист Гатин рассказал, как изменение налогового режима повлияет на цены на товары и услуги в России

Эксперт Гатин оценил последствия перехода на общую систему налогообложения

2:16
Экономика

Сближение специального налогового режима для малого бизнеса с обычной системой налогообложения, о котором накануне сообщил министр финансов Антон Силуанов, по мнению экспертов, может серьёзно повлиять на всю цепочку ценообразования на товары и услуги в нашей стране.

Эксперт Гатин оценил последствия перехода на общую систему налогообложения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Управляющий партнер юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин отметил в разговоре с NewsInfo.Ru, что это произойдёт.

Гатин пояснил, что упрощённая система налогообложения предполагает уплату 6% со всего дохода, и эти налоги включаются в стоимость товара. Он привёл пример, что предприниматель, заплатив 6%, выполнил свои налоговые обязательства.

В случае общей системы налогообложения, предусматривающей налог на прибыль в 20% и НДС в 20%, предприниматель будет вынужден включить эти налоги в цену товара, что неизбежно приведёт к увеличению стоимости.

Он также указал, что базовый закон рынка, согласно которому дополнительные издержки, включая налоговые отчисления, оплачивает конечный потребитель, будет действовать и при изменениях в упрощённой системе. 

Гатин добавил, что переход на стандартную систему налогообложения приведёт к изменению всей схемы ведения бухгалтерского учёта, начиная от первичного учёта и заканчивая сводной отчётностью.

"При общей системе налогообложения уже нужно будет привлекать бухгалтера. Отсюда соответствующие штрафы за неверную подачу, неправильный расчет, еще что-то. Вот в этом риски. Больше рисков нет. Они не глобальные, но всё-таки есть", — говорит эксперт.

Позиция властей заключается в необходимости анализа действующего специального режима для малого бизнеса и его корректировке таким образом, чтобы изменения не затронули 95% предпринимателей.

При этом компании, созданные для оптимизации налогообложения путём дробления крупного бизнеса, должны платить справедливые налоги. Ожидается принятие документов, которые внесут изменения в Налоговый кодекс, и их одобрение президентом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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