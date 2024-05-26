Сэкономьте кругленькую сумму: назван лучший месяц для съёма квартиры

Эксперт назвал лучшее время для аренды жилья

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, назвал в беседе с телеканалом "Звезда" оптимальное время для аренды жилья.

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Июнь-июль. Согласно его словам, это период, когда стоимость аренды наиболее доступна.

Эксперт отметил, что пиковые цены за аренду жилья наблюдаются в октябре-ноябре. Однако, учитывая сезонные колебания цен, он уверен, что в любом районе города можно найти более выгодные варианты для съёма жилья в течение года.