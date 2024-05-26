Сэкономьте кругленькую сумму: назван лучший месяц для съёма квартиры

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, назвал в беседе с телеканалом "Звезда" оптимальное время для аренды жилья.
Июнь-июль. Согласно его словам, это период, когда стоимость аренды наиболее доступна.
Эксперт отметил, что пиковые цены за аренду жилья наблюдаются в октябре-ноябре. Однако, учитывая сезонные колебания цен, он уверен, что в любом районе города можно найти более выгодные варианты для съёма жилья в течение года.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.