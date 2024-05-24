Почему сейчас лучшее время для бизнеса? Мнение 74% предпринимателей

Кармишин: у российского бизнеса благоприятные перспективы

Накануне Дня российского предпринимательства у бизнесменов спросили об их взглядах на будущее бизнеса.

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Согласно исследованию ЮKassa, опубликованному в "Известиях", три четверти предпринимателей дали положительную оценку перспективам.

Отметим, что День предпринимательства в России отмечается ежегодно 26 мая.

По результатам опроса стало известно, что 74% респондентов считают текущий период удачным для начала бизнеса, тогда как 23% придерживаются противоположного мнения. Еще 3% опрошенных затруднились с ответом.

Коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин выразил уверенность в благоприятных перспективах для российского бизнеса. Он отметил рост числа интернет-магазинов и внедрение новых технологий и альтернативных методов оплаты.

Специалист подчеркнул активное расширение рынка, на который выходят все больше предпринимателей из различных регионов страны.