Почему сейчас лучшее время для бизнеса? Мнение 74% предпринимателей

Накануне Дня российского предпринимательства у бизнесменов спросили об их взглядах на будущее бизнеса.
Согласно исследованию ЮKassa, опубликованному в "Известиях", три четверти предпринимателей дали положительную оценку перспективам.
Отметим, что День предпринимательства в России отмечается ежегодно 26 мая.
По результатам опроса стало известно, что 74% респондентов считают текущий период удачным для начала бизнеса, тогда как 23% придерживаются противоположного мнения. Еще 3% опрошенных затруднились с ответом.
Коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин выразил уверенность в благоприятных перспективах для российского бизнеса. Он отметил рост числа интернет-магазинов и внедрение новых технологий и альтернативных методов оплаты.
Специалист подчеркнул активное расширение рынка, на который выходят все больше предпринимателей из различных регионов страны.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.