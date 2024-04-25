Финансовая акробатика: названа страна с самым большим госдолгом

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Государственный долг: глобальная картинка

Экономика

Государственный долг — это сумма денег, которую правительство одной страны должно выплатить своим кредиторам. Этот долг может быть накоплен как внутри страны, так и за ее пределами.

Государственный долг: глобальная картинка
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Правительства берут кредиты, чтобы покрыть свои расходы, когда доходы от налогов и других источников не хватает на финансирование бюджета.

Государственный долг может быть использован для финансирования различных программ, включая инфраструктурные проекты, образование, здравоохранение, а также для покрытия дефицита бюджета.

Топ-стран с самым большим государственным долгом.

Япония долгое время занимает первое место в списке стран с самым большим государственным долгом. Ее долг превышает 200% от ВВП, что связано с тем, что японское правительство активно занимает для стимулирования экономики и компенсации длительного периода экономической стагнации.

Соединенные Штаты имеют один из самых высоких государственных долгов в мире, превышающий 100% от ВВП. Это связано с долгосрочными военными операциями, социальными программами и финансированием различных отраслей экономики.

Китай стабильно увеличивает свой государственный долг, однако отношение его к ВВП остается относительно низким. Это связано с инвестициями в инфраструктуру, образование и другие ключевые отрасли.

Италия имеет один из самых высоких долгов в Европе, превышающий 130% от ВВП. Это вызвано различными факторами, включая долгий период низкого экономического роста и дефицит государственного бюджета.

После финансового кризиса 2008 года Греция столкнулась с серьезными проблемами в области государственного долга. Ее долг составляет около 180% от ВВП, и страна продолжает бороться с этой проблемой, осуществляя реформы и получая финансовую поддержку от международных организаций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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