Финансовая акробатика: названа страна с самым большим госдолгом

Государственный долг — это сумма денег, которую правительство одной страны должно выплатить своим кредиторам. Этот долг может быть накоплен как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic