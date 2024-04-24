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Названы сферы, где в мае зарплата вырастет в несколько раз. Что делать, чтобы не упустить возможность?

Какие отрасли ждут зарплатный подъем в ближайший месяц?

1:11
Экономика

Согласно сообщению Life, в России в мае начнется сезонный рост зарплат в нескольких отраслях экономики.

Какие отрасли ждут зарплатный подъем в ближайший месяц?
Фото: PxHere is licensed under CC0

Представители экспертного сообщества отметили, что с 1 мая ожидается повышение заработных плат в различных сферах.

Генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин отметил, что май является периодом увеличения заработных плат в строительной сфере, особенно для квалифицированных специалистов, ориентированных на долгосрочное сотрудничество.

Директор по продажам "Авито.Работы" Роман Губанов отметил, что уже наблюдается рост средних предложений о заработной плате в сфере туризма.

По мнению эксперта по финансовым рынкам Николая Солабуто, общерыночный рост заработных плат, вызванный нехваткой рабочей силы, ощущается в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, строительство, медицина, офисные и обслуживающие клиентов сотрудники.

Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал", отмечает, что в теплый сезон зарабатывают больше люди, занятые в сельском хозяйстве.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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