Названы сферы, где в мае зарплата вырастет в несколько раз. Что делать, чтобы не упустить возможность?

Согласно сообщению Life, в России в мае начнется сезонный рост зарплат в нескольких отраслях экономики.
Представители экспертного сообщества отметили, что с 1 мая ожидается повышение заработных плат в различных сферах.
Генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин отметил, что май является периодом увеличения заработных плат в строительной сфере, особенно для квалифицированных специалистов, ориентированных на долгосрочное сотрудничество.
Директор по продажам "Авито.Работы" Роман Губанов отметил, что уже наблюдается рост средних предложений о заработной плате в сфере туризма.
По мнению эксперта по финансовым рынкам Николая Солабуто, общерыночный рост заработных плат, вызванный нехваткой рабочей силы, ощущается в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, строительство, медицина, офисные и обслуживающие клиентов сотрудники.
Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал", отмечает, что в теплый сезон зарабатывают больше люди, занятые в сельском хозяйстве.
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