Аттракцион невиданной щедрости: скидка на российский газ для Китая составит до 28%

Согласно макропрогнозу Министерства экономического развития России, цены на российский газ для Китая ожидаются ниже, чем для европейских потребителей. До 2027 года планируется снижение цен на 28% по сравнению с ценами для европейских рынков, сообщает Bloomberg.
В текущем году цена экспорта газа для Китая оценивается в $257 за 1 тыс. куб. м, в то время как для рынков Европы и Турции цена составит $320,30, что составляет разницу в 19,76%. По макропрогнозу, разрыв в ценах сохранится и в следующие годы: в 2023 году разница составит 37,81%, а в 2025 году — не более 28%, сообщает РБК.
Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, ожидается увеличение экспорта товаров до $373,7 млрд к 2027 году. Россия поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", с ожидаемой полной экспортной производительностью к 2025 году.
Несмотря на соглашение о строительстве "Силы Сибири — 2" между Россией и Китаем, заключение сделки задерживается, возможно, для достижения более выгодных условий.
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