Аттракцион невиданной щедрости: скидка на российский газ для Китая составит до 28%

Bloomberg: скидка на газ РФ для Китая составит до 28%

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно макропрогнозу Министерства экономического развития России, цены на российский газ для Китая ожидаются ниже, чем для европейских потребителей. До 2027 года планируется снижение цен на 28% по сравнению с ценами для европейских рынков, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В текущем году цена экспорта газа для Китая оценивается в $257 за 1 тыс. куб. м, в то время как для рынков Европы и Турции цена составит $320,30, что составляет разницу в 19,76%. По макропрогнозу, разрыв в ценах сохранится и в следующие годы: в 2023 году разница составит 37,81%, а в 2025 году — не более 28%, сообщает РБК.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, ожидается увеличение экспорта товаров до $373,7 млрд к 2027 году. Россия поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", с ожидаемой полной экспортной производительностью к 2025 году.

Несмотря на соглашение о строительстве "Силы Сибири — 2" между Россией и Китаем, заключение сделки задерживается, возможно, для достижения более выгодных условий.