Шокирующие результаты опроса: почему каждый четвертый сотрудник отказывается от повышения зарплаты?

Стало известно, почему сотрудники не просят руководство поднять зарплату

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый четвертый работник (25%) решил не обсуждать вопрос повышения заработной платы, считая его бесполезным, как сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob.

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Сотрудники государственного сектора предпочли не обращаться к руководству за увеличением оклада, учитывая, что их доход определяется тарифами, установленными законодательством.

Согласно опубликованным данным, среди опрошенных были те, кто считает, что поиск новой работы является более эффективным способом, чем требование повышения зарплаты у текущего работодателя.

Переговоры о повышении заработной платы начали 26% участников опроса, причем каждый третий респондент (32%) выразил намерение принять участие в таких переговорах.