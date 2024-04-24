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Шокирующие результаты опроса: почему каждый четвертый сотрудник отказывается от повышения зарплаты?

Стало известно, почему сотрудники не просят руководство поднять зарплату

0:49
Экономика

Каждый четвертый работник (25%) решил не обсуждать вопрос повышения заработной платы, считая его бесполезным, как сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob.

Стало известно, почему сотрудники не просят руководство поднять зарплату
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сотрудники государственного сектора предпочли не обращаться к руководству за увеличением оклада, учитывая, что их доход определяется тарифами, установленными законодательством.

Согласно опубликованным данным, среди опрошенных были те, кто считает, что поиск новой работы является более эффективным способом, чем требование повышения зарплаты у текущего работодателя.

Переговоры о повышении заработной платы начали 26% участников опроса, причем каждый третий респондент (32%) выразил намерение принять участие в таких переговорах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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