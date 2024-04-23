Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американец попытался пройти в самолет с заряженным пистолетом и был задержан
Рецепт тайского кокосового карри с креветками
Игрок "Ахмата" Богосавац признался, что в России скучает по сербской кухне
Ребел Уилсон рассказала, что член Британской королевской семьи звал её на оргию
Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин
Назван лучший раствор для рассады
ЦБ: количество полисов ОСАГО для легковых такси выросло на 39 процентов
Рецепт окрошки с грибами
JPSP: ученые объяснили, почему ожидание так мучительно
Список вас удивит: названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Лидером по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стала Чукотка

1:00
Экономика

В 2023 году самыми щедрыми субъектами в выплате средней заработной платы оказались Чукотка, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Ненецкий автономный округ и Якутия.

Лидером по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стала Чукотка
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это следует из анализа, проведенного "Известиями", в рамках которого рассматривались девять социально-экономических показателей, включая среднюю заработную плату, прожиточный минимум, налоговые отчисления и объем промышленного производства.

Если говорить о соотношении прожиточного минимума и уровня оплаты труда, то лидерство удерживают Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Якутия.

Лучшую динамику по уплате НДС продемонстрировали Ленинградская и Вологодская области, а в сфере промышленного производства впереди Камчатка и Чувашия.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Последние материалы
Американец попытался пройти в самолет с заряженным пистолетом и был задержан
Рецепт тайского кокосового карри с креветками
Игрок "Ахмата" Богосавац признался, что в России скучает по сербской кухне
Лидером по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стала Чукотка
Ребел Уилсон рассказала, что член Британской королевской семьи звал её на оргию
Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин
Назван лучший раствор для рассады
ЦБ: количество полисов ОСАГО для легковых такси выросло на 39 процентов
Рецепт окрошки с грибами
JPSP: ученые объяснили, почему ожидание так мучительно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников