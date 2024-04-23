Список вас удивит: названы российские регионы с самой высокой зарплатой

В 2023 году самыми щедрыми субъектами в выплате средней заработной платы оказались Чукотка, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Ненецкий автономный округ и Якутия.
Это следует из анализа, проведенного "Известиями", в рамках которого рассматривались девять социально-экономических показателей, включая среднюю заработную плату, прожиточный минимум, налоговые отчисления и объем промышленного производства.
Если говорить о соотношении прожиточного минимума и уровня оплаты труда, то лидерство удерживают Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Якутия.
Лучшую динамику по уплате НДС продемонстрировали Ленинградская и Вологодская области, а в сфере промышленного производства впереди Камчатка и Чувашия.
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