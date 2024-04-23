Список вас удивит: названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Лидером по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стала Чукотка

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году самыми щедрыми субъектами в выплате средней заработной платы оказались Чукотка, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Ненецкий автономный округ и Якутия.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это следует из анализа, проведенного "Известиями", в рамках которого рассматривались девять социально-экономических показателей, включая среднюю заработную плату, прожиточный минимум, налоговые отчисления и объем промышленного производства.

Если говорить о соотношении прожиточного минимума и уровня оплаты труда, то лидерство удерживают Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Якутия.

Лучшую динамику по уплате НДС продемонстрировали Ленинградская и Вологодская области, а в сфере промышленного производства впереди Камчатка и Чувашия.