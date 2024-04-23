В Госдуме высказались о причинах отсутствия у россиян денег на ипотеку

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Депутат Арефьев: у россиян нет денег на покупку жилья даже в ипотеку

1:40
Экономика

Крайне странным выглядит факт того, что чистая прибыль российского банковского сектора составляет 3,5 трлн рублей, в то время как многие граждане страны даже не в состоянии позволить себе приобрести жилье по ипотеке.

Депутат Арефьев: у россиян нет денег на покупку жилья даже в ипотеку
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Такой вывод сделал Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике в беседе с NEWS.ru., комментируя результаты исследования, проведенного компанией "Мир квартир" совместно с финансовым маркетплейсом "Выберу.ру".

Согласно этому исследованию, средний ежемесячный платеж по кредиту на приобретение квартиры для российских граждан составляет 60 тысяч рублей, что вдвое меньше среднего платежа в 120 тысяч рублей в месяц.

Аревьев заявил, что вспоминая времена СССР, можно отметить, что тогда государство обеспечивало граждан жильем, медицинским обслуживанием и бесплатным образованием. Однако с тех пор произошли значительные изменения.

Почему же зарплаты в настоящее время оказались вдвое ниже платежей по ипотеке? Что изменилось? Если раньше денег не хватало ни на что, то сейчас, по всей видимости, они имеются, включая средства на строительство новых заводов для импортозамещения.

Однако, что не изменилось, так это нехватка средств у простых людей на ипотечные кредиты, в то время как банки показывают рекордную прибыль в 3,3 трлн рублей, а бюджет страдает дефицитом в 3,5 трлн рублей. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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