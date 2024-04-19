По мнению эксперта в области управления предприятиями, Евгения Змиева, высокий курс доллара представляет собой благоприятное явление для российской экономики, способствуя её дальнейшему развитию.
Он прогнозирует, что к июню текущего года курс доллара превысит отметку в 100 рублей и будет продолжать укрепляться, как уже случалось осенью прошлого года, заявил он в пресс-центре НСН.
Согласно его прогнозу, этот тренд будет сохраняться в начале нового турсезона, а затем доллар установит максимальный курс, достигнутый на Московской бирже — 121 рубль. Змиев утверждает, что такая динамика будет позитивным сигналом для российской экономики.
Он также предполагает, что к концу текущего года курс доллара должен достигнуть отметки в 150-160 рублей.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.