Шокирующий прогноз эксперта: курс доллара достигнет 160 рублей! Что ждет российскую экономику?

Экономист Змиев заявил о росте доллара до 100-120 рублей в июне

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению эксперта в области управления предприятиями, Евгения Змиева, высокий курс доллара представляет собой благоприятное явление для российской экономики, способствуя её дальнейшему развитию.

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Он прогнозирует, что к июню текущего года курс доллара превысит отметку в 100 рублей и будет продолжать укрепляться, как уже случалось осенью прошлого года, заявил он в пресс-центре НСН.

Согласно его прогнозу, этот тренд будет сохраняться в начале нового турсезона, а затем доллар установит максимальный курс, достигнутый на Московской бирже — 121 рубль. Змиев утверждает, что такая динамика будет позитивным сигналом для российской экономики.

Он также предполагает, что к концу текущего года курс доллара должен достигнуть отметки в 150-160 рублей.