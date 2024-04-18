Инвестиции только для богатых: на Западе ограничили доступ россиян к информации о ценных бумагах

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Иностранные банки ограничили доступ к информации о ценных бумагах для россиян

Экономика

Ряд крупных банков в ведущих мировых финансовых центрах, включая Швейцарию, Великобританию, страны Евросоюза и США, приняли стратегию отказа от предоставления российским клиентам информации о статусе их ценных бумаг.

Иностранные банки ограничили доступ к информации о ценных бумагах для россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Ɱ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот резкий поворот в политике обслуживания клиентов наносит удар по возможностям российских инвесторов переводить свои активы в родные депозитарии и участвовать в замещении еврооблигаций.

Банки выдвигают ограничительные условия для российских клиентов, в основном сосредотачиваясь на состоятельной клиентуре. Например, некоторые швейцарские банки установили весьма высокие пороги входа, достигающие 5-10 миллионов долларов США, как для новых, так и для уже существующих клиентов из России, сообщает URA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Эти новые ограничения затрудняют российским инвесторам доступ к глобальным финансовым рынкам и могут значительно ограничить их способность эффективно распределять свои инвестиции. Ограничение доступа к информации о собственных ценных бумагах может также увеличить риск для российских инвесторов и создать препятствия для разнообразия их инвестиционного портфеля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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