Инвестиции только для богатых: на Западе ограничили доступ россиян к информации о ценных бумагах

Ряд крупных банков в ведущих мировых финансовых центрах, включая Швейцарию, Великобританию, страны Евросоюза и США, приняли стратегию отказа от предоставления российским клиентам информации о статусе их ценных бумаг.

Фото: commons.wikimedia.org by Ɱ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International