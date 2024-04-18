RBI ждет, что ЕЦБ будет требовать ускоренного сворачивания бизнеса в России

ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращения бизнеса в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускоренном сокращении своего бизнеса в России.

Фото: commons.wikimedia by Херци Пинки is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предыдущие запросы регулятора подразумевают значительное сокращение кредитов клиентам в стране к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, а также международных платежей, исходящих из России.

RBI подчеркивает, что предприняла шаги для смягчения рисков от владения российским подразделением, включая риски для капитала, ликвидности и ужесточения санкций. Банк стремится к деконсолидации и продаже Райффайзенбанка.