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RBI ждет, что ЕЦБ будет требовать ускоренного сворачивания бизнеса в России

ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращения бизнеса в России

0:45
Экономика

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает требования от Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускоренном сокращении своего бизнеса в России.

ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращения бизнеса в России
Фото: commons.wikimedia by Херци Пинки is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предыдущие запросы регулятора подразумевают значительное сокращение кредитов клиентам в стране к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, а также международных платежей, исходящих из России.

RBI подчеркивает, что предприняла шаги для смягчения рисков от владения российским подразделением, включая риски для капитала, ликвидности и ужесточения санкций. Банк стремится к деконсолидации и продаже Райффайзенбанка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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