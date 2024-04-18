Работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию: россиянам объяснили, существуют ли основания для задержки зарплаты

Не существует никаких оснований, по которым работодатель может задерживать зарплату своим сотрудникам. Финансовые затруднения или проблемы с оплатой услуг со стороны клиентов не оправдывают задержку зарплаты.
Кроме того, специалисты рекомендуют определенные шаги для случаев, когда работодатель не выплачивает заработную плату более полумесяца. По мнению экспертов, стоит обратиться с жалобой в инспекцию труда. И если задержка превысила 15 дней, работник имеет право приостановить работу и уведомить об этом письменно. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
Закон предусматривает, что за каждый день задержки выплаты зарплаты работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию не менее одной сто пятидесятой текущей ключевой ставки Центробанка России.
Авторы публикации также отмечают о возможных мерах наказания для работодателей, включая административные штрафы и даже уголовную ответственность. Необходимо учитывать, что выплата заработной платы должна производиться не реже, чем раз в полмесяца, в соответствии с действующим законодательством.
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