Ермилова назвала фейком новость, что к ней сбежал миллиардер Хауб

Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гражданка России Вероника Ермилова заявила, что сообщения телеканала RTL и журнала Stern о том, что она является любовницей миллиардера Карла-Эривана Хауба — фейк.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

По ее словам, он не сбегал к ней в Москву.

Ермилова 18 апреля сообщила "Известиям", что она замужем и не живет с бизнесменом Хаубом.

"Я считаю, что это какое-то непонятное расследование какого-то канала, который решил, что Хауб сбежал ко мне в Москву", — сказала Ермилова.

Она добавила, что с миллиардером ее связывали только деловые отношения, поскольку он часто приезжал в Россию, чтобы решить связанные с его бизнесом вопросы.