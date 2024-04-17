Правило "второй руки": что это и как работает?

Правило "второй руки": как работает?

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В связи с участившимися случаями крупного мошенничества, когда пожилые или лица с когнитивными нарушениями берути крупные кредиты для отправки мошенникам под вымышленными предлогами Центробанк ввёл правило "второй руки".

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Сервис "второй руки" — это инструмент, с помощью которого человек по договорённости с другим клиентом кредитной организации может назначить его своим помощником. Помощник будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их.

Сервис разработан для защиты клиентов с инвалидностью, пожилых или маломобильных людей от мошеннических действий. При этом помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может совершать операции вместо него.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. При получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Этот сервис предполагается подключать для пожилых и маломобильных граждан, которые чаще всего становятся жертвами аферистов.