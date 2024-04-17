Стоимость топлива снова пошла вверх: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на поток газа

Страны Азии наращивают закупки СПГ

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда цены на газ снизились, потребители в Азии увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ). Однако ограниченное предложение привело к повышению стоимости топлива, сообщает EADaily.

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Сбои на экспортных заводах в Соединенных Штатах также ускорили этот процесс. За последние две недели котировки выросли почти на треть.

Страны Азии наращивают закупки СПГ, вызывая рост стоимости сжиженного газа в Северо-Восточной Азии (JKM). С начала апреля цены увеличились более чем на 35% — с $292 до $400 за тысячу кубометров. Последовательное повышение цен можно наблюдать и в Европе, где цены выросли почти на 30%. Поставки газа вперед на месяц с хаба TTF подорожали до $366.

Кроме того, ритму поднятия цен способствовали профилактические работы на экспортных заводах в США. Согласно данным RonhEnergy, 1 апреля среднесуточные поставки газа на терминалы СПГ составляли 358 млн кубометров, а 16 апреля упали до 260 млн кубометров. Это отразилось на ценах отгрузки СПГ в Мексиканском заливе, которые выросли до $340, по данным ICE.

По информации Bloomberg, трейдеры закрывают короткие позиции, принимая во внимание возможное усиление напряженности на Ближнем Востоке, что способствует росту цен.

Прогнозируя возможное закрытие Ираном Ормузского пролива, эксперты ожидают, что цены могут выйти за отметку в $3500 за тысячу кубометров, что является историческим максимумом поставок СПГ. Однако замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач утверждает, что текущая ситуация на Ближнем Востоке еще не оказывает серьёзного влияния на потоки газа, и цены растут по обоснованным причинам.