Стоимость топлива снова пошла вверх: как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на поток газа

Когда цены на газ снизились, потребители в Азии увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ). Однако ограниченное предложение привело к повышению стоимости топлива, сообщает EADaily.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0