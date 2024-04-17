Британские ботинки разочаровали инвесторов: акции компании Dr. Martens резко упали на фоне финансового прогноза

Акции производителя ботинок Dr. Martens резко упали на 34% после публикации слабого финансового прогноза. Компания прогнозирует двузначное снижение выручки в США на 2025 финансовый год, что вызвало недовольство на рынке и привело к историческому минимуму цены акций.
Падение стоимости акций на 16 апреля составило 34,7%, достигнув £0,62 ($0,77) на Лондонской фондовой бирже. Хотя к концу дня падение замедлилось до 32,59%, акции оставались на уровне £0,64 ($0,8), сообщает РБК.
Производитель ботинок столкнулся с ростом затрат и не планирует повышать цены, что не позволит компенсировать инфляцию издержек в 2025 финансовом году. Однако компания вложит средства в дополнительные склады в США и инвестиционные проекты, ожидая улучшения показателей в последующие годы.
Dr. Martens, британский производитель обуви, одежды и аксессуаров, провел IPO на Лондонской фондовой бирже в 2021 году. Однако после этого цена акций упала в 5,7 раз, снизив капитализацию компании до £3,7 млрд.
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