Эксперт оценила влияние рекордного ослабление иены на рубль. Стоит ли опасаться россиянам?

Эксперт Мовсесян: россиянам не стоит опасаться девальвации иены

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян поделилась своим мнением относительно тревожных новостей о падении японской иены до исторического минимума с 1990 года.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Курс доллара превысил 154 иены, что стало максимальным значением за последние 34 года. По мнению эксперта, основной причиной слабости японской валюты является большая разница в процентных ставках между Банком Японии и Федеральной резервной системой США, сообщает aif.ru.

Мовсесян отметила, что на фоне такого разрыва в процентных ставках на рынке сосредотачивается значительный объем средств в иене. Стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок, становится популярной, так как позволяет получить прибыль за счет арбитража. Однако, существуют определенные риски, и пока процентные ставки Банка Японии и Федрезерва остаются неизменными, такая схема продолжит функционировать.

Слабая иена оказывает положительное влияние на фондовый рынок Японии. Рост индекса Nikkei благоприятно влияет на акции компаний-экспортеров, которые дополнительно выигрывают за счет девальвации местной валюты. Увеличение прибыли этих компаний способствует позитивной динамике рынка акций Японии, что привлекает инвестиции в фонды.

Эксперт уточнила, что российским гражданам не стоит беспокоиться из-за данного процесса, поскольку между Россией и Японией в настоящее время действуют серьезные санкции, и прямая торговля между странами практически отсутствует.