Эксперт оценила влияние рекордного ослабление иены на рубль. Стоит ли опасаться россиянам?

Генеральный директор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян поделилась своим мнением относительно тревожных новостей о падении японской иены до исторического минимума с 1990 года.
Курс доллара превысил 154 иены, что стало максимальным значением за последние 34 года. По мнению эксперта, основной причиной слабости японской валюты является большая разница в процентных ставках между Банком Японии и Федеральной резервной системой США, сообщает aif.ru.
Мовсесян отметила, что на фоне такого разрыва в процентных ставках на рынке сосредотачивается значительный объем средств в иене. Стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок, становится популярной, так как позволяет получить прибыль за счет арбитража. Однако, существуют определенные риски, и пока процентные ставки Банка Японии и Федрезерва остаются неизменными, такая схема продолжит функционировать.
Слабая иена оказывает положительное влияние на фондовый рынок Японии. Рост индекса Nikkei благоприятно влияет на акции компаний-экспортеров, которые дополнительно выигрывают за счет девальвации местной валюты. Увеличение прибыли этих компаний способствует позитивной динамике рынка акций Японии, что привлекает инвестиции в фонды.
Эксперт уточнила, что российским гражданам не стоит беспокоиться из-за данного процесса, поскольку между Россией и Японией в настоящее время действуют серьезные санкции, и прямая торговля между странами практически отсутствует.
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