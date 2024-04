Компания "Норникель" предупредила о возможных сбоях на рынках металлов из-за новых санкций

В российской компании "Норильский никель" предупредили о том, что после введения новых санкций США и Британии на рынке металлов могут происходить сбои. Они на потребителях могут сказаться только негативно.

