Компания "Норникель" предупредила о возможных сбоях на рынках металлов из-за новых санкций

"Норникель" сообщил, что после санкций могут начаться сбои на рынках металлов

В российской компании "Норильский никель" предупредили о том, что после введения новых санкций США и Британии на рынке металлов могут происходить сбои. Они на потребителях могут сказаться только негативно.

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Отметим, что ограничения коснулись цветных металлов из РФ.

Агентство "Интерфакс" пишет, что из иных отрицательных последствий, которые упомянул представитель "Норникеля", есть рост конечной цены, неопределенность в цепочке поставок, снижение ликвидности металлов.

Напомним, что Британия и США 12 апреля запретили импортировать из России алюминий, никель и медь.