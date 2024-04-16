Компания "Норникель" предупредила о возможных сбоях на рынках металлов из-за новых санкций

В российской компании "Норильский никель" предупредили о том, что после введения новых санкций США и Британии на рынке металлов могут происходить сбои. Они на потребителях могут сказаться только негативно.
Отметим, что ограничения коснулись цветных металлов из РФ.
Агентство "Интерфакс" пишет, что из иных отрицательных последствий, которые упомянул представитель "Норникеля", есть рост конечной цены, неопределенность в цепочке поставок, снижение ликвидности металлов.
Напомним, что Британия и США 12 апреля запретили импортировать из России алюминий, никель и медь.
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