Стоимость активов превышает два миллиарда долларов: российские супруги-миллиардеры попали в список Forbes

Супруги Луценко вошли в список Forbes

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В списке Forbes появились российские супруги-миллиардеры, Александр и Наталья Луценко, чья стоимость активов превышает два миллиарда долларов.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным Forbes, супруги Луценко являются первой в российской истории супружеской парой, владеющей бизнесом в равных долях и достигшей статуса миллиардеров.

Издание отметило, что агропромышленная группа "Содружество", которой владеют Луценко, является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе, с ежегодной выручкой в размере 3,5 миллиарда долларов.

В 2023 году группа провела реструктуризацию своего бизнеса, разделив его на три части. Луценко оставили за собой контроль над российскими и белорусскими предприятиями, продав компанию, владеющую международными активами, топ-менеджерам.