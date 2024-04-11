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Речь идет о городах-миллионниках: эксперты назвали доход, необходимый для покупки квартиры в России

Средний доход для покупки квартиры в РФ должен составлять 68-88 тысяч рублей

1:16
Экономика

Эксперты определили, какой доход необходим для приобретения квартиры в российском городе-миллионнике при использовании льготной ипотеки на жилье в новостройках.

Средний доход для покупки квартиры в РФ должен составлять 68-88 тысяч рублей
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По данным площадки "Мир квартир", совместно с которой исследование проводила компания "Выберу.ру", средний доход для покупки двухкомнатной квартиры должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Недвижимость.

Недавно было увеличено требование к первоначальному взносу по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20% до 30%. Максимальная сумма кредита по данной программе стала единым стандартом по всей стране и составляет 6 миллионов рублей.

Кроме того, было снижено на 0,5 процентного пункта предельное значение субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках государственных программ поддержки ипотеки.

Специалисты пришли к выводу, что при нынешних условиях льготной ипотеки подходят для приобретения двухкомнатных квартир в 11 городах-миллионниках из 16 общей их числа.

В то же время, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре первоначальный взнос по ипотеке превышает установленные минимальные 30%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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