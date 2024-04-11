Речь идет о городах-миллионниках: эксперты назвали доход, необходимый для покупки квартиры в России

Эксперты определили, какой доход необходим для приобретения квартиры в российском городе-миллионнике при использовании льготной ипотеки на жилье в новостройках.
По данным площадки "Мир квартир", совместно с которой исследование проводила компания "Выберу.ру", средний доход для покупки двухкомнатной квартиры должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Недвижимость.
Недавно было увеличено требование к первоначальному взносу по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20% до 30%. Максимальная сумма кредита по данной программе стала единым стандартом по всей стране и составляет 6 миллионов рублей.
Кроме того, было снижено на 0,5 процентного пункта предельное значение субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках государственных программ поддержки ипотеки.
Специалисты пришли к выводу, что при нынешних условиях льготной ипотеки подходят для приобретения двухкомнатных квартир в 11 городах-миллионниках из 16 общей их числа.
В то же время, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре первоначальный взнос по ипотеке превышает установленные минимальные 30%.
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