Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о росте доходов федерального бюджета

Михаил Мишустин доложил депутатам Госдумы о росте доходов бюджета за 2023 год

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с докладом о работе правительства за 2023 год перед Государственной Думой, рассказал о росте доходов федерального бюджета.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Доходы федерального бюджета в 2023 году превысили 29 трлн рублей, это больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%...Ненефтегазовые доходы РФ в 2023 году выросли на 25%."

Таким образом, санкционная политика стран Запада, направленная на подрыв доходной базы бюджета, паралич внешней торговли, снижение налоговых поступлений, невозможность исполнения социальных обязательств государства, не привела ни к каким результатам, напротив, Россия активно сходит с "нефтяной иглы", доходы диверсифицируются, а бюджет пополняется всё активнее. Стабильность экономики должна показать, что и в оборонной сфере никакого коллапса не намечается.