Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с докладом о работе правительства за 2023 год перед Государственной Думой, рассказал о росте доходов федерального бюджета.
"Доходы федерального бюджета в 2023 году превысили 29 трлн рублей, это больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%...Ненефтегазовые доходы РФ в 2023 году выросли на 25%."
Таким образом, санкционная политика стран Запада, направленная на подрыв доходной базы бюджета, паралич внешней торговли, снижение налоговых поступлений, невозможность исполнения социальных обязательств государства, не привела ни к каким результатам, напротив, Россия активно сходит с "нефтяной иглы", доходы диверсифицируются, а бюджет пополняется всё активнее. Стабильность экономики должна показать, что и в оборонной сфере никакого коллапса не намечается.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.