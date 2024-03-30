Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подводные камни шумоизоляции автомобиля: что могут принести ошибки в устранении шума в салоне
Аспириновый крем от морщин: правда или ложь
Эксперты объяснили, почему коту нельзя спать на подоконнике
Жизнь — не сказка: врачи обнаружили 30 поражений головного мозга у актрисы Кристины Эпплгейт
Фитнес-тренер Аверьянов: Высокоинтенсивные тренировки – важная часть процесса похудения
Продукты, на которых завелась плесень необходимо тут же выбрасывать
Секрет борьбы с ослепляющими фарами: новое решение для ночных водителей
Картофельный суп-пюре с луком-пореем: бюджетный рецепт
Микротоковая терапия: все, что вы хотели знать
Секреты экономичной езды: 3 работающих способа сэкономить на топливе

Как экономить на бензине

1:57
Экономика

Хотите ли вы уменьшить затраты на заправку своего автомобиля? И при этом получать бонусы и дополнительные выгоды? Рассмотрим несколько практических способов, которые действительно работают.

Как экономить на бензине
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Крупные топливные компании предлагают свои собственные карты лояльности, которые помогают зарабатывать баллы, которые затем можно использовать для оплаты топлива. Например, за каждые потраченные 50-100 рублей водителю начисляется один балл, который обычно равен 1 рублю. Накопленные баллы обычно имеют срок действия от месяца до года. Более высокий статус карты (например, "серебряная", "золотая" или "платиновая") обеспечивает дополнительные бонусы.

Чаще всего баллы можно использовать не только для оплаты топлива, но и для других товаров на АЗС, таких как автохимия, напитки, продукты и т. д. Мини-маркеты на заправках предлагают широкий ассортимент товаров, которые могут быть полезны во время поездок.

Некоторые банки предлагают специальные программы для водителей. Эти баллы можно обменять на деньги или использовать для полной или частичной оплаты топлива, мойки автомобиля и других услуг.

Автомобилисты также могут воспользоваться приложением Яндекс. Заправки, которое облегчает процесс заправки. Не выходя из машины, водитель выбирает заправку в приложении, паркуется у колонки и осуществляет оплату после того, как заправился. К приложению можно подключить карту лояльности, чтобы получить дополнительные бонусы и кэшбэк.

Кроме того, приложение Яндекс. Заправки предоставляет информацию о скидках и акциях на заправках. Баллы и бонусы, полученные через это приложение, можно комбинировать с другими "плюшками" для максимальной выгоды.

В случае проблем с качеством горючего, расходы на ремонт могут быть компенсированы. Приложение является партнером многих крупных сетей АЗС.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Последние материалы
Секрет борьбы с ослепляющими фарами: новое решение для ночных водителей
Картофельный суп-пюре с луком-пореем: бюджетный рецепт
Микротоковая терапия: все, что вы хотели знать
Самые популярные достопримечательности в мире
Сумму сельской ипотеки планируют увеличить
Эксперты назвали самые спокойные породы кошек
Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за ЛГБТ*-контент
ЦБ РФ активно развивает пилотный проект по созданию цифрового рубля
Делимся секретами выращивания космеа
GRL: ледник Росса в Антарктиде каждый день смещается на 6-8 сантиметров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников