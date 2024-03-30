Секреты экономичной езды: 3 работающих способа сэкономить на топливе

Как экономить на бензине

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хотите ли вы уменьшить затраты на заправку своего автомобиля? И при этом получать бонусы и дополнительные выгоды? Рассмотрим несколько практических способов, которые действительно работают.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Крупные топливные компании предлагают свои собственные карты лояльности, которые помогают зарабатывать баллы, которые затем можно использовать для оплаты топлива. Например, за каждые потраченные 50-100 рублей водителю начисляется один балл, который обычно равен 1 рублю. Накопленные баллы обычно имеют срок действия от месяца до года. Более высокий статус карты (например, "серебряная", "золотая" или "платиновая") обеспечивает дополнительные бонусы.

Чаще всего баллы можно использовать не только для оплаты топлива, но и для других товаров на АЗС, таких как автохимия, напитки, продукты и т. д. Мини-маркеты на заправках предлагают широкий ассортимент товаров, которые могут быть полезны во время поездок.

Некоторые банки предлагают специальные программы для водителей. Эти баллы можно обменять на деньги или использовать для полной или частичной оплаты топлива, мойки автомобиля и других услуг.

Автомобилисты также могут воспользоваться приложением Яндекс. Заправки, которое облегчает процесс заправки. Не выходя из машины, водитель выбирает заправку в приложении, паркуется у колонки и осуществляет оплату после того, как заправился. К приложению можно подключить карту лояльности, чтобы получить дополнительные бонусы и кэшбэк.

Кроме того, приложение Яндекс. Заправки предоставляет информацию о скидках и акциях на заправках. Баллы и бонусы, полученные через это приложение, можно комбинировать с другими "плюшками" для максимальной выгоды.

В случае проблем с качеством горючего, расходы на ремонт могут быть компенсированы. Приложение является партнером многих крупных сетей АЗС.