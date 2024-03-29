Исторический рекорд: РЖД в 2023 году увеличили выручку по МСФО и теперь она составляет 3,017 трлн рублей

Глава РЖД Белозеров сообщил, что холдинг получил доход в 2023 году в размере 3,017 трлн рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) под руководством Олега Белозёрова добился значительного финансового успеха в 2023 году, получив доход в размере 3,017 трлн рублей — это исторический рекорд для компании. Об этом сообщил глава холдинга на коллегии Минтранса РФ.

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Олег Белозеров отметил, что такой высокий уровень доходов свидетельствует о востребованности работы железных дорог. По его словам, все больше грузоотправителей и пассажиров предпочитают пользоваться услугами РЖД.

По данным РСБУ, чистая прибыль РЖД за 2023 год увеличилась до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает результаты предыдущего года.

Выручка от деятельности ОАО "РЖД" достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше, чем в 2022 году. Эти показатели свидетельствуют о стабильном росте финансовых результатов холдинга и его вкладе в развитие железнодорожной отрасли России.