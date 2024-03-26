Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкномразвития и других членов ОПГ

При обысках у директора Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского изъято около 3 млн долларов, 1 млн евро и 6 премиальных авто, сообщает РВНП со ссылкой на собственный источник.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД России выявили и пресекли рейдерский захват источников, из которых разливалась питьевая вода марки "Новотерская" в Минводах. В организованную преступную группу входили Храновский и другие высшие должностные лица Минэкономразвития РФ, а также предприниматели Ставропольского края, включая экс-депутата думы Ставрополья Владимира Кайшева.
Участников ОПГ задержали за противоправные деяния экономической и коррупционной направленности. Их будут судить за превышение должностных полномочий, кражи и вымогательство.
"Установлено, что указанные лица, находясь в сговоре, совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации города Минеральные Воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях так называемого "рейдерского захвата" производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц", — сообщает ЦОС ФСБ России.
Во время 17 обысков в домах задержанных, по обстановке напоминающих дворцы, найдены и изъяты миллионы российской и иностранной валюты, элитное огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса, уточняют в ЦОС.
Ранее сообщалось, что бизнесменам, потерявшим имущество в "Крокусе", выплатят денежные компенсации.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.