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Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкномразвития и других членов ОПГ

При обыске у директора Минэкономразвития нашли миллионы валюты и люксовые авто

1:40
Экономика

При обысках у директора Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского изъято около 3 млн долларов, 1 млн евро и 6 премиальных авто, сообщает РВНП со ссылкой на собственный источник.

При обыске у директора Минэкономразвития нашли миллионы валюты и люксовые авто
Фото: wikimedia.org by GaliSS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее сотрудники ФСБ и МВД России выявили и пресекли рейдерский захват источников, из которых разливалась питьевая вода марки "Новотерская" в Минводах. В организованную преступную группу входили Храновский и другие высшие должностные лица Минэкономразвития РФ, а также предприниматели Ставропольского края, включая экс-депутата думы Ставрополья Владимира Кайшева.

Участников ОПГ задержали за противоправные деяния экономической и коррупционной направленности. Их будут судить за превышение должностных полномочий, кражи и вымогательство.

"Установлено, что указанные лица, находясь в сговоре, совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации города Минеральные Воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях так называемого "рейдерского захвата" производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц", — сообщает ЦОС ФСБ России.

Во время 17 обысков в домах задержанных, по обстановке напоминающих дворцы, найдены и изъяты миллионы российской и иностранной валюты, элитное огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса, уточняют в ЦОС.

Ранее сообщалось, что бизнесменам, потерявшим имущество в "Крокусе", выплатят денежные компенсации.

Сотрудники ФСБ задержали руководителей Минэкономразвития в Ставропольском крае
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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