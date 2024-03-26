Предприниматели, пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" смогут получить компенсации до 400 тысяч рублей за утраченное имущество

Потерявшим имущество при теракте в "Крокусе" бизнесменам выплатят компенсацию

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индивидуальные предприниматели и юрлица, чье имущество полностью или частично утрачено в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", смогут получить компенсации от страховых компаний, сообщает портал "Вопросы президенту" со ссылкой на оперштаб по теракту в концертном зале.

Фото: t.me by МЧС России

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в течение шести месяцев с 22 марта. При полной потере имущества бизнесмены могут рассчитывать на выплату до 400 тыс. руб., при частичной — до 200 тыс. руб. Сделать запрос на компенсацию можно онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Право на получение компенсации пострадавшими от теракта ИП и юрлицами закреплено в ст. 18 ФЗ "О противодействии терроризму". Также региональные власти могут предоставить предпринимателям выплаты от себя.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел вечером 22 марта. Ворвавшаяся в концертный зал группа вооруженных людей открыла стрельбу по людям, после чего подожгла здание. Все исполнители теракта задержаны. По последней информации от Минздрава, в результате теракта пострадали 182 человека, число погибших — 137 человек.