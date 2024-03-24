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Налоговые вычеты по НФДЛ на долгосрочные сбережения россиян: стали известны подробности подписанного Президентом России закона

Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах по НФДЛ на долгосрочные сбережения россиян

1:53
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.

Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах по НФДЛ на долгосрочные сбережения россиян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно новому закону, граждане смогут получать вычеты на уплаченные пенсионные взносы, сберегательные взносы и суммы, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Максимальная сумма вычетов составит 400 тысяч рублей в год.

Однако, для получения таких вычетов гражданам необходимо соблюсти определенные условия. Например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет, также как и договор на ведение ИИС (в переходный период — не менее 5 лет, с последующим ежегодным увеличением срока на 1 год вплоть до 10 лет).

Закон также сохраняет налоговые вычеты для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года, но отменяет их для доходов от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС.

Помимо этого, закон упрощает процедуру предоставления налоговых вычетов и освобождает от НДС услуги по формированию долгосрочных сбережений. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) теперь обязаны информировать налоговые органы о заключенных и расторгнутых договорах негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. В случае предоставления недостоверных сведений предусмотрены штрафы в размере 20% от суммы неправомерно полученного налогоплательщиком налогового вычета, сообщают РИА Новости.

Закон вступил в силу с 23.03.2024, а положения о штрафах начнут действовать через месяц после этого. Нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам начнут действовать с 1 января 2025 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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