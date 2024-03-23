От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 году

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Российские компании объявили дивиденды за 2023 год

2:42
Экономика

В начале января акционеры таких компаний, как "Норникель", "Газпром нефть", "Новабев Групп" и "ФосАгро", получили на свои счета дивиденды.

Российские компании объявили дивиденды за 2023 год
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

"Норникель" выплатил по ₽915,33 на акцию (с доходностью 5,3%), в то время как "Газпром нефть" выделил ₽82,94 на акцию (8,9%), "Новабев Групп" — ₽135 (2,5%), а "ФосАгро" — ₽291 (4,2%).

Во второй половине января свои расчеты с акционерами завершили "Совкомфлот", НКХП, "Татнефть", "Магнит", "Роснефть" и ДЗРД. В частности, "Совкомфлот" выплатил по ₽6,32 на акцию (4,3%), НКХП — по ₽29,75 (2,9%), "Татнефть" — по ₽35,17 на акцию (4,9%), "Магнит" — по ₽412,13 (5,58%), "Роснефть" — по ₽30,77 (5,1%) и ДЗРД — по ₽110,36 (1,9%).

РБК составил список предстоящих выплат.

"Группа Позитив". Последний день для покупки акций под дивиденды — 18 апреля. Дивиденды могут составить ₽47,3 на одну акцию.

"Банк "Санкт-Петербург". Для участия в дивидендной программе необходимо приобрести акции до 3 мая. Ожидаемые выплаты — ₽23,37 на одну обыкновенную и ₽0,22 на одну привилегированную акцию.

"Интер РАО". Последний день для покупки — 31 мая. Рекомендуемые дивиденды — ₽0,326 на акцию.

Novabev Group. Акции можно приобрести до 11 мая, ожидаемая выплата — ₽225 на акцию.

ЛУКОЙЛ. Для получения дивидендов за 2023 год нужно купить акции до 3 мая. Предполагаемые выплаты — ₽498 на акцию.

ЛСР. Последний шанс для приобретения акций под дивиденды — 30 апреля. Ожидаемая выплата — ₽100 на акцию.

ЦМТ. Последний день для покупки — 2 мая. Рекомендуемые дивиденды — ₽0,6868289157 на акцию.

ЛЭСК. Последний срок — 16 мая, дивиденды могут составить ₽16 на акцию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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