Российские работодатели стали охотнее принимать на работу пенсионеров

Портала Superjob.ru провел опрос и проанализировал готовность работодателей принять пенсионеров на работу. В опросе принимали участие представителей 1000 предприятий и компаний России.
Оказалось, что 44% опрошенных берут в свои компании пенсионеров "наравне с другими кандидатами". При том, что в прошлом году показатель был ниже 44%. А в конце нулевых — начале десятых так отвечали только 25 — 27% работодателей.
30% работодателей ответили, что могут принимать пенсионеров иногда.
И только 26% предпринимателей ответили, что не готовы принимать пенсионеров.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.