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Российские работодатели стали охотнее принимать на работу пенсионеров

В России стали чаще брать на работу пенсионеров

0:39
Экономика

Портала Superjob.ru провел опрос и проанализировал готовность работодателей принять пенсионеров на работу. В опросе принимали участие представителей 1000 предприятий и компаний России.

В России стали чаще брать на работу пенсионеров
Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Оказалось, что 44% опрошенных берут в свои компании пенсионеров "наравне с другими кандидатами". При том, что в прошлом году показатель был ниже 44%. А в конце нулевых — начале десятых так отвечали только 25 — 27% работодателей.

30% работодателей ответили, что могут принимать пенсионеров иногда.

И только 26% предпринимателей ответили, что не готовы принимать пенсионеров.

 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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