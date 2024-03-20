Минэнерго США хочет побыстрее запретить импорт российского урана. Но есть нюанс

Минэнерго США просит поскорее запретить импорт урана из России

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сочла необходимым ускорить введение запрета на закупки российского урана.

Фото: by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Я очень надеюсь на это и призываю конгресс действовать быстро, чтобы мы могли продвигаться вперед с достаточной оперативностью", — заявила она в ходе слушаний в палате представителей.

Грэнхолм отметила, что бюджет на 2024 год предписывает министерству энергетики не перенаправлять средства, предназначенные для закупок высокообъёмного низкообогащённого урана на другие цели до принятия закона о запрете его импорта из России.

Законопроект уже прошёл утверждение в палате представителей и направлен на рассмотрение в сенат. Введение запрета на импорт обогащённого урана из России ожидается в текущем году.

В декабре 2023 года палата представителей одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащённого урана российского происхождения, который будет действовать до 2040 года, сообщает агентство "Прайм".

В то же время инициатива предоставляет министру энергетики США право отменить этот запрет (совместно с госсекретарём и главой Минторга), если другие источники поставок урана станут недоступными или если импорт российского топлива будет соответствовать национальным интересам США.

В 2023 году США закупили в России обогащённого урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов.

Ранее было объявлено, что министерство энергетики США в связи с обсуждениями запрета импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на американских заводах.

Речь идет о производстве урана повышенной обогащённости HALEU (от high-assay low-enriched uranium). Для обеспечения десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов.