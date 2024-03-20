"Это является базой развития страны": Владимир Путин обратил внимание на важность развития экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета могут быть реализованы лишь на основе экономического развития.
Эту позицию он высказал в ходе встречи с руководителями думских фракций, сообщила пресс-служба Кремля.
По мнению главы государства, понятие народосбережения включает в себя поддержку семей, стимулирование демографических процессов, помощь молодым людям, молодым семьям, семьям с детьми и многодетным семьям, а также воспитание молодого поколения.
Путин отметил, что именно развитие экономики является основой для прогресса страны, на которой должны опираться все другие аспекты развития.
Ранее глава российского государства сообщил, что в первом месяце текущего года экономика России выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом.
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