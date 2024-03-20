Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
Ветеринары ответили, чем весна опасна для домашних животных
"Это является базой развития страны": Владимир Путин обратил внимание на важность развития экономики

Путин: Меры по народосбережению можно реализовывать только на основе развития экономики

0:53
Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета могут быть реализованы лишь на основе экономического развития.

Путин: Меры по народосбережению можно реализовывать только на основе развития экономики
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эту позицию он высказал в ходе встречи с руководителями думских фракций, сообщила пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, понятие народосбережения включает в себя поддержку семей, стимулирование демографических процессов, помощь молодым людям, молодым семьям, семьям с детьми и многодетным семьям, а также воспитание молодого поколения.

Путин отметил, что именно развитие экономики является основой для прогресса страны, на которой должны опираться все другие аспекты развития.

Ранее глава российского государства сообщил, что в первом месяце текущего года экономика России выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Муж блогера Лерчек обратился к подписчикам после новости об их разводе
Автоэксперт Константинов предостерег от покупки моторного масла на маркетплейсах
Рецепт яблочного мороженого: готовится легко и быстро
Впервые российского гражданства лишили осужденного за лживую информацию о ВС РФ
Лера Кудрявцева высказалась о поведении Кологривого: "До сих пор в роли Кащея"
Страховщики пояснили, любое ли лечение за границей покрывает полис ВЗР
Что посадить под вишней
Почему косметический детокс стал трендом, и в чем его минусы
Тоннель в Узбекистан обнаружили у жителя Киргизии
Сколько калорий можно сжечь при ходьбе по лестнице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников