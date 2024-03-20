"Это является базой развития страны": Владимир Путин обратил внимание на важность развития экономики

Путин: Меры по народосбережению можно реализовывать только на основе развития экономики

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета могут быть реализованы лишь на основе экономического развития.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эту позицию он высказал в ходе встречи с руководителями думских фракций, сообщила пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, понятие народосбережения включает в себя поддержку семей, стимулирование демографических процессов, помощь молодым людям, молодым семьям, семьям с детьми и многодетным семьям, а также воспитание молодого поколения.

Путин отметил, что именно развитие экономики является основой для прогресса страны, на которой должны опираться все другие аспекты развития.

Ранее глава российского государства сообщил, что в первом месяце текущего года экономика России выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом.