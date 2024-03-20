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Новые возможности для граждан РФ: Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения

Налоговая служба вернет россиянам десятки тысяч рублей из сбережений

1:20
Экономика

Госдума приняла решение о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения, что позволит Налоговой службе возместить россиянам значительные суммы.

Налоговая служба вернет россиянам десятки тысяч рублей из сбережений
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Согласно новым правилам, вычеты будут предоставляться с сумм, внесенных на счета в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), а также на счета, открытые в негосударственных пенсионных фондах по договору пенсионного обеспечения. Об этом пишет aif.ru.

Эти изменения делают сбережения более привлекательными для граждан, однако специалисты Финансового университета при Правительстве России отмечают, что они не исключают все инвестиционные риски. Заместитель министра финансов Иван Чебесков утверждает, что новые счета ПДС и ИИС-3, разработанные Минфином и Центробанком, являются наиболее выгодными инструментами для долгосрочных инвестиций.

Хотя россияне не возражают против получения налоговых льгот, многих смущает требование длительного срока вложений, необходимое для получения всех государственных привилегий. Например, для ИИС-3 это период в пять лет (в дальнейшем — десять лет), а для ПДС и негосударственных пенсионных фондов — 15 лет или до наступления пенсионного возраста.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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