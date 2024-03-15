Освоение новых технологий: ставропольские фермеры переходят на автоуправляемые комбайны и тракторы

Ставропольские фермеры осваивают комбайны и тракторы с автоуправлением

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

На полях Ставропольского края с каждым днем все шире внедряются инновационные технологии в сельском хозяйстве. Фермеры активно осваивают работу автоуправляемыми комбайнами и тракторами, что не только экономит время, но и значительно снижает расходы.

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Newstracker.ru сообщает, что новейшая российская разработка платформы РСМ Агротроник стала основой для установки цифровых опций на сельскохозяйственную технику производства Ростсельмаш.

Уникальная система РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет автоматически управлять движением машин по полю, исключая повторные проходы и клинья. Автоуправление комбайнов и тракторов на базе этой системы способствует увеличению производительности, сокращению трудозатрат, а также обеспечивает бесперебойную работу в условиях низкой видимости и в ночное время.

Один из фермеров, глава фермерского хозяйства Стефан Водопьянов делится результатами внедрения новой технологии. Установка РСМ Агротроник Пилот 1.0 на комбайн позволила сэкономить до 3 литров горючего на гектар, что значительно повысило эффективность работ.

Главный инженер КФХ Денисенко, Виктор Рубачев, отмечает значительную экономию горючего, семян и времени благодаря новой системе. Техника самостоятельно рассчитывает оптимальный маршрут и выполняет задачи, что позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы.

Переход на автоуправляемую сельскохозяйственную технику открывает новые перспективы для развития аграрного сектора и повышения его эффективности. Эти инновации не только сокращают затраты и увеличивают производительность, но и делают работу фермеров более точной, безопасной и удобной.