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Министерство энергетики РФ полностью исключило возможность возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке

Минэнерго РФ: потребности внутреннего рынка в топливе будут удовлетворены

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Экономика

Первый замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что все потребности внутреннего рынка в топливе будут полностью удовлетворены, и рисков обеспечения не существует.

Минэнерго РФ: потребности внутреннего рынка в топливе будут удовлетворены
Фото: flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он отметил, что в начале текущего года нефтеперерабатывающий сектор столкнулся с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Однако правительство в сотрудничестве с участниками рынка принимает все необходимые меры для сохранения профицита поставок на внутренний рынок.

Напоминая о превентивных мерах по запрету экспорта бензина, предпринятых заранее, Сорокин заверил, что внутренний рынок на данный момент полностью обеспечен как бензином, так и дизельным топливом.

"Это достигается за счет дозагрузки установок и за счет использования запасов, где это необходимо", — добавил он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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