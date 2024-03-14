Министерство энергетики РФ полностью исключило возможность возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке

Первый замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что все потребности внутреннего рынка в топливе будут полностью удовлетворены, и рисков обеспечения не существует.
Он отметил, что в начале текущего года нефтеперерабатывающий сектор столкнулся с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Однако правительство в сотрудничестве с участниками рынка принимает все необходимые меры для сохранения профицита поставок на внутренний рынок.
Напоминая о превентивных мерах по запрету экспорта бензина, предпринятых заранее, Сорокин заверил, что внутренний рынок на данный момент полностью обеспечен как бензином, так и дизельным топливом.
"Это достигается за счет дозагрузки установок и за счет использования запасов, где это необходимо", — добавил он.
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