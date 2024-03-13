Биткоин до $100 тысяч: вероятность дальнейшего роста цен на популярную криптовалюту оценил финансовый аналитик

Финансовый аналитик компании BitRiver, Владислав Антонов, поделился своим прогнозом относительно курса биткоина с изданием "Известия".
По словам эксперта, к концу текущего года криптовалюта может достичь отметки в $100 тыс. Антонов обосновал свои прогнозы рядом факторов, влияющих на рост цены биткоина.
С начала года биткоин заметно подорожал на 71%, пробив отметку в $73 тыс. Этому способствовали несколько ключевых факторов. В частности, эксперт отметил увеличение покупок биткоина со стороны институциональных инвесторов через специализированные биткоин-ETF, запущенные в январе. Также на рост криптовалюты влияет уменьшение количества BTC на централизованных биржах за счет их вывода на холодные кошельки.
Оптимистичное настроение на рынке, предвкушение халвинга* биткоина в 2024 году, ослабление доллара на мировых рынках, а также рост фондовых индексов США также оказывают воздействие на повышение цены биткоина. Кроме того, ликвидация коротких позиций трейдеров, играющих на падение курса, способствует укреплению криптовалюты.
В заключение Владислав Антонов отметил, что техническая картина указывает на сильный восходящий тренд биткоина.
* процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты и, как следствие, снижение размера вознаграждения майнерам за добытый блок.
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