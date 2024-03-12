Финансовый аналитик назвал факторы, влияющие на уровень безработицы в России: увеличились рабочие места

Аналитик Беляев объяснил снижение уровня безработицы в РФ

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал факторы, влияющие на снижение уровня безработицы в России.

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В беседе с Pravda.ru специалист отметил, что ключевым фактором, оказывающим влияние на уровень безработицы, является создание рабочих мест с достойной заработной платой и условиями труда.

Одной из основных причин снижения безработицы в стране Михаил Беляев назвал экономический рост, особенно заметный в секторах обрабатывающей промышленности. Этот рост обусловлен работой на полную мощность военно-промышленного комплекса, что требует дополнительных рабочих рук.

В связи с дефицитом определенных профессий, таких как станочники, работодатели вынуждены были повысить заработную плату, что создало привлекательные условия для граждан и повлияло на снижение уровня безработицы.

Другим фактором, оказавшим влияние на снижение безработицы, стало появление новых рабочих мест в результате действий в период пандемии. Многие люди, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, но не официально зарегистрированные, стали официально устраиваться на работу.

"И мы знаем, что появилась такая сфера как информационные технологии, удаленная работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими", — говорит эксперт.

Беляев также отметил успешное выполнение государственных программ, направленных на трудоустройство молодежи, что способствовало снижению уровня безработицы.

Общее воздействие нескольких факторов привело к положительным изменениям на рынке труда, однако эксперт подчеркнул, что основным решением проблемы безработицы остаются стабильные показатели экономического роста.