Страны Евросоюза не увеличат объемы закупок российского газа: это объясняется двумя причинами

Эксперт Митрахович назвал причины низкого спроса на газ в Европе

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза не планируют увеличивать объемы закупок российского газа весной и летом 2024 года по сравнению с предыдущими годами, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и научный сотрудник Финуниверситета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В беседе с aif.ru он заявил, что это обусловлено двумя факторами. Во-первых, спрос на газ в Европе значительно снизился из-за закрытия множества химических и металлургических заводов. Европейские политики приняли решение сократить экономическую активность для уменьшения зависимости от газа.

Во-вторых, наличие запасов газа также играет роль в решении о закупках. Исторические данные показывают, что объем газа в хранилищах Европы на данный момент превышает прошлые показатели. Поэтому в ближайшие месяцы ожидать значительного роста спроса маловероятно.

"При этом, что касается СПГ, то Россия нарастила поставки в Европу с 2022 года на десятки процентов", — сказал Станислав Митрахович.