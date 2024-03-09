Поддержка граждан на первом месте: депутат рассказал о возможной альтернативе льготной ипотеки

Депутат Сергей Пахомов назвал альтернативу льготной ипотеке

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов сообщил, что совместно с коллегами из Правительства, Центробанка и Счетной палаты проводятся регулярные обсуждения текущей ситуации на рынке.

Фото: guneserkoc.com

В беседе с "Дума ТВ" он рассказал, что основной целью является стимулирование жилищного строительства при сохранении баланса между обеспечением граждан комфортным жильем и поддержкой строительной отрасли.

Ранее в Министерстве финансов было заявлено о необходимости снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок. Планируется сократить долю льготной ипотеки с текущих 90% до 20-25%.

"Льготная ипотека — важный инструмент для молодых семей и президент особенно подчеркнул это ещё раз в своём Послании", — сказал Пахомов.