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Швейцария передаст замороженные активы России Украине в качестве "репараций"

Швейцария готова передать замороженные активы России для помощи Украине

1:11
Экономика

Сенат — верхняя палата Швейцарии проголосовала за передачу Киеву активов России на сумму $8,5 млрд. Таким образом, Швейцария может стать первой западной страной, которая на практике реализует план передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. В парламенте Швейцарии конфискованные в пользу Украины средства назвали "репарациями", которые якобы Россия обязана заплатить за "незаконное вторжение".

Швейцария готова передать замороженные активы России для помощи Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Kuhnmi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Всего на Западе по примерным данным заморожено финансовых средств из России на сумму 300 млрд.$. Западные структуры давно обсуждают вопрос об их передаче на вооружение Украины, поскольку их собственные средства не позволяют долговременно спонсировать войну на Украине. Однако есть некоторое беспокойство по поводу возможного ущерба для репутации как места надёжного средства вложения средств для стран глобального Юга и Востока. Швейцария готова создать прецедент. Этот шаг может навсегда похоронить репутацию Швейцарии как "тихой гавани" для хранения финансов, что, во многом, обеспечило процветание и безопасность страны на протяжении двухсот лет. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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