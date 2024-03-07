Швейцария передаст замороженные активы России Украине в качестве "репараций"

Швейцария готова передать замороженные активы России для помощи Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенат — верхняя палата Швейцарии проголосовала за передачу Киеву активов России на сумму $8,5 млрд. Таким образом, Швейцария может стать первой западной страной, которая на практике реализует план передачи замороженных финансовых активов России для помощи Украине. В парламенте Швейцарии конфискованные в пользу Украины средства назвали "репарациями", которые якобы Россия обязана заплатить за "незаконное вторжение".

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Всего на Западе по примерным данным заморожено финансовых средств из России на сумму 300 млрд.$. Западные структуры давно обсуждают вопрос об их передаче на вооружение Украины, поскольку их собственные средства не позволяют долговременно спонсировать войну на Украине. Однако есть некоторое беспокойство по поводу возможного ущерба для репутации как места надёжного средства вложения средств для стран глобального Юга и Востока. Швейцария готова создать прецедент. Этот шаг может навсегда похоронить репутацию Швейцарии как "тихой гавани" для хранения финансов, что, во многом, обеспечило процветание и безопасность страны на протяжении двухсот лет.