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Ставка ЦБ "морозит" рынок: эксперт Лобода предрекает критическое снижение выдачи ипотеки в России

Выдаче ипотеки в РФ грозит сокращение вдвое

1:21
Экономика

Директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода заявил, что при сохранении ключевой ставки Банка России объёмы выдачи ипотеки в России могут сократиться в два и более раз.

В течение нескольких лет в России наблюдался рост объёмов ипотечного кредитования, он достиг своего максимума в 2023-м, но это был пик, после которого начнётся падение. Ситуация будет развиваться таким образом, если Центробанк не пойдёт на снижение ключевой ставки, уверен Лобода. Высокая ставка "греет" стоимость кредитов, процент по которым достигает 25%. В 2024 году займов на покупку жилья банки выдадут намного меньше, говорит эксперт, ещё и потому что с 1 июля ожидается отмена ряда программ льготного ипотечного кредитования.

"Отмена льготной ипотеки окажет дополнительное влияние на динамику рынка, где до осени будут наблюдаться признаки охлаждения вместо перегрева", — отметил Лобода.

Итоги первых двух месяцев 2024 года подтверждают слова специалиста. За этот период число выданных ипотечных кредитов показало минимум с 2020 года. Заемщикам одобрили около 600 миллиардов рублей, четыре года назад сумма была на 100 миллиардов меньше.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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