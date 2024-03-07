Наблюдается единый тренд: эксперт заявила о росте роли женщин в инвестировании и экономической деятельности

Эксперт Вера Подгузова: со стороны женщин растёт инвестиционная активность

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

На современном финансовом рынке России намечается интересный тренд: женщины проявляют все большую активность в инвестировании.

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Об этом сообщила Вера Подгузова, старший вице-президент и директор по внешним связям ПСБ, выступая на Всероссийском женском форуме в рамках сессии "Инвестиции в семью — инвестиции в экономику".

Она отметила, что растёт влияние женщин на экономическую сферу. Через инвестиционные инструменты женщины улучшают финансовое положение семьи .