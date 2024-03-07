Наблюдается единый тренд: эксперт заявила о росте роли женщин в инвестировании и экономической деятельности

На современном финансовом рынке России намечается интересный тренд: женщины проявляют все большую активность в инвестировании.
Об этом сообщила Вера Подгузова, старший вице-президент и директор по внешним связям ПСБ, выступая на Всероссийском женском форуме в рамках сессии "Инвестиции в семью — инвестиции в экономику".
Она отметила, что растёт влияние женщин на экономическую сферу. Через инвестиционные инструменты женщины улучшают финансовое положение семьи .
"И при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких", — рассказала Вера Подгузова.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.